Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alzheimer Yaşam Merkezi'nde hizmet alan Senem Murat'ın 77. yaş günü kutlandı. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırladığı sürpriz, Senem Teyze'nin hayatındaki ilk doğum günü kutlaması oldu ve duygu dolu anlar yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Alzheimer Yaşam Merkezi, anlamı büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Merkezden hizmet alan Senem Murat'ın 77. yaş günü hayatında ilk kez düzenlenen bir organizasyonla kutlandı.

SÜRPRİZ GONCA'DAN GELDİ

Bugüne kadar hiç doğum günü kutlanmayan Senem Teyze için hazırlanan sürpriz, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilerin kendi elleriyle hazırladığı pasta eşliğinde yapılan kutlama, sade ama duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.

BİR DOĞUM GÜNÜNDEN DAHA FAZLASI

Gerçekleştirilen etkinlik, yalnızca bir doğum günü organizasyonu olmanın ötesine geçerek kuşaklar arası dayanışmanın, sosyal farkındalığın ve insan odaklı hizmet anlayışının güçlü bir örneği oldu. Alzheimer Yaşam Merkezi'nde yaşanan bu özel an, yaşlı bireylerin yalnızca bakım değil, hatırlanma ve değer görme ihtiyacına da dikkat çekti.

İNSAN ODAKLI SOSYAL HİZMET ANLAYIŞI

Büyükşehir Belediyesi'nin engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerini bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğünü ortaya koyan bu buluşma, kurum bünyesindeki farklı merkezlerin sahada kurduğu etkileşimi de gözler önüne serdi. Senem Teyze'nin yüzünde oluşan tebessüm ise yapılan çalışmanın en anlamlı karşılığı oldu. Bu özel gün vesilesiyle Senem Murat'a sağlık ve huzur dolu nice yıllar dileği iletildi.