Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, 'Eşik'te Bir Hülya Adamı' isimli söyleşide konuşulacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak kültür sanat takvimi kapsamında 'Eşik'te Bir 'Hülya Adamı' Ahmet Hamdi Tanpınar' başlığıyla düzenlenecek söyleşi, 12 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TANPINAR'IN MİRASINA IŞIK TUTULACAK

Programda Tanpınar'ın edebiyatı, düşünce dünyası ve Türk edebiyatındaki yeri Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Araştırmacı-Yazar İlyas Dirin ve Dr. Oğuz Şenses'in katılımıyla ele alınacak. Alanında uzman isimler, Tanpınar'ın eserlerine ve entelektüel mirasına farklı açılardan ışık tutacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada programa tüm sanat ve edebiyat dostlarının davetli olduğu ifade edildi.