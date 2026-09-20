Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin devlet memuru statüsünde olduğunu belirterek kılık kıyafet kurallarına dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tekin, resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin devlet memuru statüsünde olduğunu ve kamu personeli için belirlenen kılık kıyafet yönetmeliğine tabi olduklarını söyledi.

Tekin, okul ortamında güvenliğin sağlanması ve öğretmenlerle okula gelen diğer kişilerin ayırt edilebilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Velilerden öğretmenlerin kıyafet tercihleriyle ilgili CİMER üzerinden şikâyetler geldiğini de aktardı.

'ÖNLÜK TERCİHİ YAPTIK'

Okul ziyaretlerinde bazı öğretmenlerin kıyafetlerinde marka tercihlerinden tişörtlerde yer alan mesajlara kadar tartışmalı unsurlarla karşılaştıklarını belirten Tekin, bunlar arasında LGBT'yi çağrıştıran içeriklerin de bulunduğunu söyledi. Tekin, bu konuda iki seçenek bulunduğunu belirterek, 'Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz, önlük tercih ettik' dedi. Tekin, 2023'ten itibaren bu konuda uyarılarda bulunduklarını ve 24 Kasım 2023'te tüm öğretmenlere önlük hediye ettiklerini hatırlattı.

'KAYIT ÜCRETİ TARTIŞMALARI AZALDI'

Bakan Tekin, yaklaşık 65 bin okulun yapay zekâ destekli sistem üzerinden takip edildiğini, öğrenci ve derslik sayılarıyla yeni okul ihtiyaçlarının bu doğrultuda planlandığını söyledi. Velilerin adres dışındaki okullara yönelmesinin öğrenci dağılımını ve öğretmen planlamasını etkilediğini belirten Tekin, başka adres gösterilerek kayıt yaptırılmasına yönelik tedbirler aldıklarını, bu sayede kayıt ücreti tartışmalarının da azaldığını ifade etti.

ARA TATİL VE BAYRAM TAKVİMİ

Tekin, öğrencilerin 180 iş günü okula gitmek zorunda olduğunu, öğretmenlerin de kanun gereği iki ay tatil yapmaları gerektiğini hatırlatarak eğitim takviminin sıkıştırılamadığını dile getirdi. Son 2-3 yıldır Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ara tatil dönemlerine denk geldiğini belirten Bakan Tekin, bu uyum sağlandığı sürece ara tatillerde sorun yaşanmayacağını, ancak takvime yerleştirme konusunda sıkıntı oluşursa ara tatilin uygulanamayabileceğini söyledi.