Konya Karatay'a eğitim alanında öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak yeni bir proje daha kazandırılıyor.

KONYA (İGFA) - KOP İdaresi Başkanlığı, Karatay Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Karatay KOP Gelişim Atölyeleri Projesi' kapsamında Namık Kemal Ortaokulunda oluşturulan 8 farklı atölye öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini keşfetmelerine katkı sağlayacak.

Proje kapsamında öğrencilerin farklı alanlarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmelerine imkân sunacak atölyeler oluşturuldu. Atölyelerde gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin araştıran, sorgulayan, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Atölye ortamları, öğrencilerin okul içindeki öğrenme deneyimlerini zenginleştirirken teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarına da fırsat sunacak. Öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda gerçekleştirecekleri çalışmalarla yeni beceriler kazanmanın yanı sıra takım çalışması, problem çözme, yaratıcılık ve üretkenlik gibi becerilerini de geliştirecek.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN ÖĞRENİRKEN ÜRETMELERİNİ ÖNEMSİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların ve gençlerin kendilerini farklı alanlarda geliştirebilecekleri imkanları artırmaya önem verdiklerini belirterek, eğitim alanındaki çalışmaların yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını ifade etti.

Kılca, 'Çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca yalnızca derslerinde değil; sanat, üretim, teknoloji ve sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmelerini, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini çok önemsiyoruz. Bu anlayışla ilçemizde eğitim kurumlarımızın imkanlarını güçlendiren, öğrencilerimizin öğrenirken üretmelerine fırsat sunan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. KOP Gelişim Atölyeleri Projesi de bu çalışmalarımızın güzel bir örneği. 8 farklı atölyemizle öğrencilerimizin yeni beceriler kazanmasına ve kendilerini keşfetmelerine katkı sunacağız. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan KOP İdaresi Başkanlığımıza ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu projenin öğrencilerimiz, okulumuz ve Karatay'ımız için hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.