Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 4-5 yaş arası çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 'Çocuk Atölyesi' başlatıyor. 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak atölye için başvurular yüz yüze alınacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik sosyal ve eğitsel hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezleriyle 7-14 yaş arası 100 bini aşkın çocuğa ulaşan Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Adapazarı SGM'de başlatılacak 'Çocuk Atölyesi'nde 4-5 yaş arası çocuklara yönelik uygulamalı, eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Atölyelerde sanat, müzik, oyun, Türkçe-dil ve erken okuryazarlık çalışmalarıyla çocukların psikomotor, sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimleri desteklenecek.

Haftanın 5 günü, iki farklı grup halinde gerçekleştirilecek atölyenin ders saatleri 09.30-12.00 ve 14.00-16.30 olarak planlandı. Adapazarı SGM'de düzenlenecek 'Çocuk Atölyesi' için başvurular yüz yüze alınacak. Kayıt şartlarını tamamlayan velilerin başvuruları sisteme işlenecek.