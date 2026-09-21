Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 2026-2027 akademik yılının başlamasıyla birlikte 93 öğrenci topluluğuyla yeni öğrencilerini karşıladı. Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid yerleşkelerinde açılan stantlarda topluluklar, faaliyetlerini ve üyelik olanaklarını tanıtırken, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar da stantları ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinde yeni akademik ilk gününde öğrenci toplulukları da çalışmalarına başladı. Her iki yerleşkede kurulan stantlarda topluluk üyeleri, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere faaliyet alanları, etkinlikleri ve yıl boyunca gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin, ilgi alanlarına uygun toplulukları yakından tanıma fırsatı bulduğu stantlarda, üniversite yaşamına katılım ve topluluk faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da öğrenci topluluğu stantlarını tek tek ziyaret etti. Topluluk üyeleriyle bir araya gelen Rektör Çağlar, yürütülen çalışmalar ve yeni döneme ilişkin planlar hakkında bilgi aldı.

'93 ÖĞRENCİ TOPLULUĞUMUZLA SOSYAL KASLARI GÜÇLÜ ÜNİVERSİTEYİZ'

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrenci topluluklarının üniversite yaşamına katkısına dikkat çekerek, BTÜ'nün sosyal kaslarının da güçlü olduğu vurgusunu yaptı. Rektör Çağlar 'Öğrenci topluluklarımız, gençlerimizin ilgi alanlarını geliştirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve birlikte üretme kültürünü deneyimlemeleri açısından önemli fırsatlar sunuyor. 93 öğrenci topluluğumuzla öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimiz için başarılı ve verimli geçmesini diliyorum' dedi.

BTÜ bünyesindeki 93 öğrenci topluluğu, yeni akademik dönemde de öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımına yönelik çalışmalarını sürdürecek.