Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ile Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü personeline yönelik eğitim ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Toplam 74 personel, olası durumlarda yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kurum ve kuruluşların yangın ve diğer özel durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze Teknik Üniversitesi ile Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

İş yerlerinde meydana gelebilecek olası yangın ve diğer durumlara karşı personelin bilgi ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere toplam 74 kişi katıldı. Katılımcılara yangın ve diğer özel durumlarda doğru hareket tarzları, ekiplerin görev ve sorumlulukları, tahliye esasları ve güvenli toplanma konularında bilgi aktarıldı.

TAHLİYE SÜRECİ TEST EDİLDİ

Teorik eğitimin ardından olası durum senaryosu üzerinden tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikatta personelin binayı güvenli ve düzenli şekilde terk etmesi, belirlenen toplanma alanına ulaşması ve diğer özel durum ekiplerinin koordinasyon içinde hareket etmesi uygulamalı olarak test edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kurum ve kuruluşların özel durumlara karşı hazırlıklı olması ve personelde doğru müdahale bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor.