Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin 45 bin metrekare alanda hayata geçirdiği 120 adet bahçeli evin yer aldığı Altınoluk Mahallesi Yatay Mimari projesi hızla tamamlanıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'ye, Türkiye'ye örnek bir proje olan bahçeli ev projesi kapsamında sosyal tesis, kütüphane, güneş enerji panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, oturma alanları gibi birçok özellik bir arada yer alacak.

Projenin bitmek üzere olduğunu ve bu yaz evlerde vatandaşların oturmaya başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz. Altınoluk Mahallesi'nde, 120 adet bahçeli evimizin yer aldığı proje alanını yerinde inceledik. 300 metrekare arsası, 95 metrekare oturumu var. 45 bin metrekare alanda 120 bahçeli evden oluşan projemiz Kayseri'ye, Türkiye'ye örnek bir proje olarak tamamlanıyor' dedi.