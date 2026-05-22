İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kurban kesimleri için altı mezbaha, altı mobil kesim ünitesi ve beş kesim çadırında hizmet verilecek. Büyükşehir'in veteriner hekimleri, kurbanlıkların sağlık durumunu ve halk sağlığını korumak amacıyla sahada olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı, huzurlu ve güvenli geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bergama, Beydağ, Kiraz, Menemen Türkelli, Tire ve Urla mezbahalarının yanı sıra kent merkezinde üç noktada altı mobil kesim ünitesi ve beş kesim çadırı kuruldu.

Mezbaha Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Ahmet Caner Pınar, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini güvenli ve sağlıklı koşullarda yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tesisimizde, kurbanlıkların sağlık durumunu ve halk sağlığını korumak amacıyla tüm süreç, uzman veteriner hekimlerimizin kontrolünde yürütülüyor. İslami usullere uygun ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilen kesim işlemleri, yoğunluğun önüne geçmek için randevu ve sıra sistemiyle yapılıyor. Veteriner hekimlerimiz ve uzman kadromuzla bayram boyunca vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz' dedi.

KESİM ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun almış olduğu karar ile kesim ücretleri büyükbaş için bayramın birinci günü 4 bin 500 TL, arife ve diğer günlerde ise yoğunluğu engellemek amacıyla 3 bin 500 TL, küçükbaş için bayramın birinci günü 1200 TL, arife ve diğer günlerde ise 900 TL olarak belirlendi.

Mezbahaların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde Gaziemir Sarnıç (Sarnıç Yolu Migros arkası), Karabağlar Uzundere (Uzundere Mahallesi 6100 Sokak yanı) ve Bornova Işıkkent (Egemenlik Mahallesi 6106/18, 6106/25 ve 6206/26 sokakları arasında kalan alan) olmak üzere üç noktada toplam altı konteyner mobil kesim üniteleri ile hizmet verecek. Mobil kesim yerleri yakınlarında beş kurban kesim çadırı kurulacak.

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kurban kesimi yapılamayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kamuya açık yerlerde kurban kesimi yapanlara Kabahatler Kanunu 41/3 maddesi gereğince 1764 TL idari para cezası uygulayacak. Kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimler bayram boyunca sürecek.