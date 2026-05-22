Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Kararın ardından öğrenciler sosyal medyada tepki gösterdi.

İSTANBUL (İGFA) - Kurucu vakfına daha önce kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında dikkat çeken karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 11384 sayılı kararla üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.

Kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan metinde, 'Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir' ifadeleri yer aldı.

ÖĞRENCİLERDEN SERT TEPKİ

Kararın ardından üniversitenin öğrenci dayanışma platformu sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 'Okulumuz kapatıldı! Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verildi. Okulumuzdan hemen şeffaf bir açıklamayı öğrenciler olarak bekliyoruz. Bir gecede okulsuz kalmayı kabul etmiyoruz!'

Öğrenciler, süreçle ilgili üniversite yönetimi ve Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) net açıklama yapılmasını isterken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl üniversiteyi bünyesinde barındıran vakfa kayyum atanmasıyla başlayan süreç, kurumun kapatılması kararıyla netleşmiş oldu. 2019 yılında Can Holding bünyesine geçen üniversite, holdinge yönelik yürütülen soruşturmalar ve 121 şirkete el konulması neticesinde kayyum denetimine alınmıştı.

Kayyum yönetimindeki üniversitenin kapatılmasıyla birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitimlerine garantör üniversite statüsündeki Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde devam etmeleri kararlaştırıldı.