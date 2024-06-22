Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde de kent genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı tatilinde de kent genelindeki çalışmalarını sürdürdü. Kurban Bayramı’nın kentte düzen ve güven içinde yaşanması için bayram öncesi denetimleri sıklaştıran ekipler, bayram boyunca da 7/24 saat görevlerine ara vermeden devam etti. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler düzenli olarak devriye gezerken, ailesinin kontrolünden çıkan 23 çocuğu bularak ailelerine kavuşturdu. Çocuklarıyla kavuşan aileler büyük mutluluk yaşadı.

HUZUR VE GÜVENLİK SAĞLANDI

Öte yandan zabıta ekipleri, Büyükşehir’in çevre yatırımlarıyla aldığı 9 ayrı mavi bayraklı plajda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmelerini sağlıyor. Mavi bayraklı plajlarda, mavi bayrak kuralları kapsamında mavi bayrak bölgesinde çadır kurulmaması için gerekli çalışmalar yapan ekipler, Kandıra sahillerine, yürüyüş yollarına araç ve motosiklet ile girenleri uyardı. Olumsuzluk ve şikâyet karşısında gereken müdahalede bulunan ekipler, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda da telefonunu kaybeden bir vatandaşın yardımına koştu. Zabıta ekipleri duyarlı davranışlarıyla kayıp telefonu bularak sahibine ulaştırdı.