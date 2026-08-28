Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Saygınlar Kulübü Projesi', ilçelerde yaygınlaşmaya devam ediyor. İzmit ve Gölcük'te aktif olarak hizmet veren Saygınlar Kulübü'nün yeni adresi Kandıra olacak

KOCAELİ (İGFA) - Yaş almış bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal izolasyonun önüne geçmek ve sosyal hayata etkin katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Saygınlar Kulübü, Kocaeli genelinde yaygınlaştırılıyor.

İzmit ve Gölcük'te faaliyetlerini sürdüren kulüplere Kandıra da eklenirken, Karamürsel'de yapımı devam eden Saygınlar Kulübü'nün de tamamlanmasıyla proje daha geniş bir vatandaş kitlesine ulaşacak. Kandıra Saygınlar Kulübü ile 65 yaş üzeri vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşebileceği, çeşitli etkinliklere katılabileceği ve kaliteli zaman geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor. Tesis aynı zamanda kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesine, gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılmasına ve yaş almış bireylerin toplumla bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

BİN 300 M2'LİK ALANDA HİZMET VERECEK

Toplam bin 300 metrekarelik alanda konumlanan Kandıra Saygınlar Kulübü, 160 metrekare kapalı alana sahip olacak. Tesiste çok amaçlı salon, oturma alanı, eğitim atölyesi, kafe ve depo alanlarının yanı sıra kadın ve erkek mescitleri ile kadın ve erkek tuvaletleri bulunacak. Açık bahçe alanı da vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği sosyal alanlardan biri olacak. Haftanın 7 günü 08.30-20.00 saatleri arasında hizmet verecek Saygınlar Kulübü'nde vatandaşların farklı ilgi alanlarına yönelik etkinlik ve çalışmalar gerçekleştirilmesine imkân sağlanacak. Tesis, Kandıra Orman İşletme Şefliği'nin eski hizmet binasında A Takımı ekiplerince yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda hizmete açılacak.

Kandıra Saygınlar Kulübü'nde 65 yaş üzeri vatandaşların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik 6 farklı topluluğun faaliyet göstermesi planlanıyor. Buna göre 'Torun', Akademi', 'Kültür Sanat', '5 Çayı', 'Sağlıklı Yaşam' ve 'Yeşil Sevenler Topluluğu' çatısı altında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

SOSYAL HAYATIN İÇİNDE OLACAKLAR

Saygınlar Kulübü'nde üyelerin sosyal, kültürel ve fiziksel açıdan aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. Spor ve fiziksel aktivitelerden tarihi ve turistik mekân gezilerine, tiyatro ve sinema gösterimlerinden müzikal ve oyun çalışmalarına kadar farklı alanlarda programlar düzenlenecek. Ayrıca sağlıklı beslenme, güvenli internet ve teknoloji kullanımı konularında eğitimler verilecek; kitap okuma, el sanatları, zekâ ve hafıza oyunları, seminerler ile danışmanlık hizmetleriyle üyelerin yaşamlarına farklı alanlarda katkı sunulacak.