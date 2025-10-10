Altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolları yenileyen İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi Yıldırım Sokak'ta gerçekleştirdiği çalışmayla bölgeye güvenli ve konforlu ulaşım sağladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolları yenileyerek ulaşım konforunu artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şirintepe Mahallesi Yıldırım Sokak'ta yol yenileme çalışması gerçekleştirildi.

ULAŞIMA GÜVEN VE KONFOR KAZANDIRILDI

Çalışmalar kapsamında bölgede 700 metrekare parke, 200 metre bordür ve 200 metre oluk kullanılarak yol baştan sona yenilendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte Şirintepe Mahallesi'nde hem araç hem de yaya ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirildi.