TÜBİTAK 4007 destekli 'Doğa Dostu Nesiller: Çocuklarla Eko-Farkındalık' temalı bilim şenliği, 13-18 Ekim tarihleri arasında binlerce öğrenciyi Denizli Bilim Merkezi'nde bir araya getirecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Denizli Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırladığı 'Doğa Dostu Nesiller: Çocuklarla Eko-Farkındalık' temalı bilim şenliği ile kapılarını yeniden öğrenciler için açıyor.

13-18 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, ilkokul, ortaokul, lise ve BİLSEM öğrencileri bilimin heyecanını yaşayacak. Bilim Şenliği'nin açılışı 13 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Fatma Yıldız Salonu'nda yapılacak.

Açılış konuşmalarının ardından sahnelenecek Deney Şov gösterisiyle öğrenciler, bilimin eğlenceli yönünü deneyimleyecek. Etkinlikler, Bilim Merkezi katında düzenlenecek bilim atölyeleri, planetaryum gösterimleri ve etkileşimli sergilerle devam edecek.



BİLİM ŞENLİĞİ 13-18 EKİM TARİHLERİNDE ÖĞRENCİLERE, 18 EKİM'DE TÜM DENİZLİLİLERE AÇIK OLACAK



İlk gün 1000 öğrencinin katılımıyla başlayacak şenlik, 13-18 Ekim tarihleri arasında her gün 800 öğrenciyle sürdürülecek. Sabah 09.30'da başlayıp 15.00'e kadar sürecek etkinliklerde öğrenciler, rehberler eşliğinde çeşitli deneyler yapacak, doğa sevgisi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık kazanacak.

Bilim şenliğinin son günü olan 18 Ekim Cumartesi günü ise etkinlikler tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Böylece Denizlililer, çocuklarıyla birlikte Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek atölyelere, sergilere ve planetaryum gösterimlerine katılabilecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen bu özel etkinlik, çocuklarda bilime olan ilgiyi artırmayı, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi ve eko-farkındalık bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.