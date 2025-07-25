Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Saygınlar Kulübü; sevgi, sabır ve sadakatle 45 yılı deviren Asiye ve Zeki Aygenç çiftinin adeta ikinci evi oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Saygınlar Kulübü, 65 yaş üstü vatandaşlara hem sosyal hem de ruhsal anlamda yeni bir yaşam alanı sunuyor. Bu kapsamda Saygınlar Kulübü, 45 yıllık evli Asiye ve Zeki Aygenç çiftinin adeta ikinci evi oldu. Doğma-büyüme İzmitli olan Aygenç çiftinin hem yaşam hikâyeleri hem de içtenlikleri hafızalarda yer etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce İzmit’te hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü, huzuru ve dostluğu bir araya getirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal yaşamın kapılarını açıyor. Yıllarca ülkeye hizmet etmiş, emekli olmuş, çocuk yetiştirmiş insanların artık keyifli bir yaşam sürmesi için tasarlanan bu özel mekân, 45 yıllık evli Asiye ve Zeki Aygenç çiftinin adeta ikinci evi oldu.

1980 yılının aralık ayında görücü usulüyle hayatlarını birleştiren çiftin hikâyesi, film sahnelerini aratmayacak kadar içten.

Zeki Amca, eşini ilk gördüğü anı, “Gördüğümde içimden bir ses ‘işte bu’ dedi. Sanki yıllardır tanıyorum gibiydim.” diyerek anlatması üzerine Asiye Teyze de gülümseyerek, “O konuştu, ben dinledim. Ben konuştum, o dinledi. Her zaman birbirimize destek olduk. Bazen bolluk oldu, bazen yokluk. Ama hiçbir zaman yan yana durmaktan vazgeçmedik. Elimizden geldiğince ayakta durduk. 45 yıllık evliliğimizin sırrı, birbirimize her zaman saygı duymamızda gizliydi” dedi.

Saygınlar Kulübü’ne 20 gün önce üye olan çift, kulüp için “Sanki evimiz gibi. Her gün gelmeye çalışıyoruz. Çay içiyoruz, etkinliklere katılıyoruz, geziyoruz. Yeni arkadaşlar edindik, onlarla sohbet ediyoruz. Kimi zaman onlar anlatıyor kimi zaman da biz. Evde geçmeyen zaman burada keyifle akıyor. Keşke ilk açıldığında üye olsaydık, nasip bu zamanaymış” ifadelerini kullandı.