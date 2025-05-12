Kocaelispor’un şampiyonluk gecesinde yer Yeşil, gök Siyah oldu. Kupa töreninde Yeşil-Siyahlı taraftarların alkışları eşliğinde platforma gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Bu başarıda en büyük pay taraftarındır” diyerek, tribünlere şampiyonluk üçlüsü çektirdi.KOCAELİ (İGFA) - Trendyol 1.Lig’de büyük bir başarı hikâyesine imza atarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’un şampiyonluğu coşkulu bir kalabalıkla kutlandı.

Kocaeli Stadı’nda Keçiörengücü ile oynanan maçın hemen ardından düzenlenen kupa töreni ve devamındaki şampiyonluk kutlamaları müthiş bir coşkuyla gerçekleşti.

Stattaki dev coşku, Kocaelispor’un maçı 4-1 kazanmasıyla doruk noktasına ulaştı. Maçın bitiminde kurulan platforma Kulüp Başkanı Recep Durul, yönetim kurulu üyeleri, Kocaelispor futbolcuları ve teknik ekibin davet edilmesiyle kupa töreni başladı.

Kupa töreninde Yeşil-Siyahlı taraftarların alkışları eşliğinde platforma gelen ve Kocaelispor’un şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Başkan Büyükakın, “Büyük Kocaelispor taraftarı, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Şehrimiz için tarihi bir gün, yeni bir milat. 16 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kupadaki en büyük pay taraftarındır. Amatörden buraya gelene kadar hiç vazgeçmediniz. Körfez’in arkasında durdunuz. Bunu sizin sayenizde yaşıyoruz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda taraftardan sonra tüm başkan, futbolcu, teknik ekibi ve emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi. Başkan Büyükakın konuşmasının ardından tribünlere şampiyonluk üçlüsü çektirerek, “Oley Kocaelispor” şeklinde tempo tuttu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyakakın ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şampiyon Kocaelispor’un kupasını takdim etti.

Kupa, futbolcuların elinde havaya kaldırılırken statta büyük sevinç yaşandı.