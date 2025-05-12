Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu'nda heyecan kaldığı yerden devam ederken, Kınıkspor kritik deplasmandan altın değerinde 3 puanla döndü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Sentetik Sahada Bozüyük Güneşspor’a konuk olan Kınıkspor, zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın tek golü 67. dakikada geldi. Kınıkspor’un tecrübeli oyuncusu Hasan Bozkuş, ağları havalandırarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte Kınıkspor puanını 9’a yükseltti.

Bu arada haftanın diğer maçında Bozüyükspor, Kandillispor’a 2-1 mağlup olmasına rağmen, averaj üstünlüğüyle 9 puanla liderliğini korudu. Aynı puana sahip Kınıkspor ise ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonluk yarışının nefes kestiği B Grubu’nda son haftalar büyük çekişmeye sahne olacak