Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı plajları ve temiz sahilleriyle bu yaz sezonunda da çevre illere örnek oldu. Yaz boyunca düzenli olarak sürdürülen mıntıka ve yosun temizliği sayesinde vatandaşlar güvenli ve hijyenik ortamlarda denizin keyfini çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Köprüler, yol kenarları, parklar ve bahçeler gibi toplumsal alanlarda olduğu gibi sahillerde de temizlik çalışmalarına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “temiz sahiller” unvanını korumayı başardı.

Mavi bayraklı plajlarıyla yalnızca Kocaelililerin değil, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de en çok tercih ettiği sahiller, yaz sezonunda dolup taştı.

Büyükşehir ekipleri yaz sezonu dönüme dışında da sahilleri sürekli temiz tutuyor. Bu kapsamda Başiskele sahili ile Ereğli plajında mıntıka temizliği yapan ekipler, Karamürsel sahilleri ve Ereğli Dereköy sahilinde ise yosun temizliği gerçekleştirdi. Deniz yüzeyinde biriken yosunlar büyük bir titizlikle toplanırken plajlarda biriken çöpler de düzenli olarak temizlendi.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra sahillerin bakım ve onarımına da özen gösteren Büyükşehir ekipleri, vatandaşlara tertemiz ve ferah alanlarda tatil yapma imkânı sundu. Böylece Kocaeli sahilleri, yaz sezonunu hem güvenli hem de hijyenik bir şekilde tamamladı.