Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'Plaj Bilgi Sistemi' ile Kandıra'daki 6 mavi bayraklı plajın anlık yoğunluk oranı, hava ve deniz koşulları vatandaşların erişimine açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği yeni uygulamayla Kandıra sahillerini dijital dönüşümle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'Plaj Bilgi Sistemi' sayesinde; Bağırganlı, Miço Koyu Kadınlar Plajı, Kerpe, Kovanağzı, Paşaağzı ve Seyrek plajlarındaki anlık yoğunluk oranları vatandaşların erişimine açıldı.

PLAJA GİTMEDEN ÖNCE DURUM GÖRÜLEBİLECEK

Akillisehirkocaeli.com ve E-Kocaeli uygulaması üzerinden erişilebilen sistem sayesinde vatandaşlar plajlara gitmeden önce doluluk oranlarını, hava sıcaklığını, nem durumunu, deniz suyu sıcaklığını, dalga yüksekliğini ve rüzgâr hızını canlı olarak takip edebiliyor.

Böylece tatilciler yoğunluk durumuna göre tercihlerini önceden belirleyebiliyor.

YOĞUNLUK BİLGİSİ DİJİTAL EKRANLARDA

Dünyada bir ilk olan sistem yalnızca web ve mobil uygulamalarla sınırlı kalmıyor. Kandıra güzergâhında bulunan değişken mesaj sistemleri (VMS) üzerinden de plajların anlık doluluk bilgileri vatandaşlarla paylaşılıyor. Sürücüler, sahil bölgesine ulaşmadan önce yoğunluk durumunu görerek rotalarını buna göre planlayabiliyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU TATİL İÇİN

Plaj Bilgi Sistemi kapsamında vatandaşlara deniz yasağı bilgileri de anlık olarak aktarılıyor. Deniz ve hava koşullarına ilişkin güncel veriler sayesinde ziyaretçiler daha güvenli ve konforlu bir tatil deneyimi yaşayabiliyor.

AKILLI ŞEHİR VİZYONUNUN YENİ ADIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilen sistem, veri modernizasyonu ve akıllı şehir uygulamalarının önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşamını kolaylaştıran dijital hizmetleri kentin farklı noktalarında yaygınlaştırmayı sürdürüyor.