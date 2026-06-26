İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, kurs merkezleri, www.isteizmir.net dijital platformu ve ilçelere giden Mobil İstihdam Başvuru Noktası otobüsü aracılığıyla iş arayanlar ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 42 bin kişiyi farklı sektörlerde işe yönlendiren birim, her ay ortalama 30'un üzerinde kişinin istihdam edilmesini sağlıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla bir araya getiriyor.

Gerek kurs merkezlerinde gerek www.isteizmir.net dijital platformu üzerinden gerekse de farklı ilçelere giden Mobil İstihdam Başvuru Noktası otobüsüyle istihdam köprüsü olan birim, bugüne dek çok sayıda yurttaşın istihdama erişmesine katkı sundu.

2017 yılından bu yana yaklaşık 42 bin kişi işe yönlendirilirken, her ay ortalama 30-35 kişinin farklı sektörlerde istihdam edilmesi sağlanıyor; bu da neredeyse her gün bir kişinin işe yerleşmesi anlamına geliyor.

'KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYORUZ'

Birim sorumlusu Didem Erel, 'Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak mesleki ve teknik eğitimler veriyoruz. Kurslarımızdan mezun olup iş arayan kursiyerlerimizi işe yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve işverenlerin kalifiye eleman arayışları doğrultusunda ise bu çalışmamızı tüm İzmir'e yaymaya başladık. Bu kapsamda iş arayan tüm vatandaşlarımız bize başvuru yapabiliyor.

İzmir'de faaliyet gösteren firmalar da iş ilanlarını ücretsiz olarak www.isteizmir.net dijital platformumuzda paylaşabiliyor. İşverenle iş arayan arasında köprü görevi görüyoruz. Vatandaşlar bu platform üzerinden iş ilanlarına başvuruda bulunabiliyor ama biz de iş arayanları sistemimizde inceleyip uygun adayları uygun ilanlara yönlendiriyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde her ay ortalama 35 kişiyi istihdama yönlendirmiş oluyoruz. Bu da günde bir kişinin istihdam edilmesi demek. Dijital platformumuz engelli vatandaşlarımıza da erişilebilir şekilde hizmet veriyor' dedi.

MOBİL İSTİHDAM BAŞVURU NOKTASI YOLLARDA

Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü bünyesindeki otobüs de Mobil İstihdam Başvuru Noktası olarak yeniden tasarlanarak sahaya çıkarıldı. Böylece iş arayan vatandaşlara İzmir'in farklı ilçelerinde doğrudan ulaşılarak fırsat eşitliği sağlanıyor ve çalışmanın görünürlüğü artırılıyor.

Otobüste iş arayanların www.isteizmir.net platformuna üyelik işlemleri gerçekleştiriliyor, birebir destek sağlanıyor. Temmuz ayı itibariyle merkeze uzak ilçeler başta olmak üzere ilçelerde hizmet vermeye devam edeceklerini kaydeden Erel, 'Otobüsümüzün hizmet verdiği dönemlerde firmalara da bilgi veriyoruz. İş arayanlarla birebir görüşmek isteyen, toplu mülakat yapmak isteyen firmalar otobüsümüze davet ediliyor. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, dijital olarak da hizmet veren bir birim olsa da mobil istihdam noktası otobüsümüz dijital platformlara vakıf olmayan, imkânı el vermeyen iş arayanlara birebir hizmet vermiş oluyor' diye konuştu.