Maltepe Belediyesi'ne bağlı olan kreşlerde minikler, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda aile büyükleriyle bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, dünle yarın arasında köprü kurulması amacıyla '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda aile büyükleriyle buluştu. Keyifli anların yaşandığı buluşmada, büyüklerini ağırlayan minikler, büyüklerinin güzel anılarını ve hikâyelerini dinlediler. Büyükler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı ve çocuk kitaplarından bazı bölümleri okudu. Minikleri gelenek ve görenekleri çerçevesinde büyükleriyle buluşturmayı da amaçlayan etkinlikte çocuklar elleriyle hazırladıkları karton çiçek buketlerini büyüklerine takdim etti.

Aile büyüklerinin kreşte misafir edilmesinin ardından minikler huzurevindeki yaşlıları da unutmayarak onları da ziyaret etti. Çocuklar burada şarkılar eşliğinde büyükleriyle eğlenirken onlara çeşitli hediyeler verdi ve kendi elleriyle yaptıkları karton çiçeklerini huzurevi sakinlerine takdim etti. Etkinlikte huzurevi sakinleri de çocuklara çikolata ve çeşitli şekerlemeler verdi.