Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, dünya sahnelerinde büyük ilgi gören 'The Four Italian Tenors' topluluğunu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor

ANKARA (İGFA) - CSO Ada Ankara, dünya çapında ilgi gören The Four Italian Tenors topluluğunu Başkentli sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İtalyan opera geleneğinin güçlü temsilcileri arasında gösterilen topluluk, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 20.00'de sahne alacak. Konserde tenor sanatçıları Alessandro Fantoni, Angelo Forte, Gianni Leccese ve Ugo Tarquini, opera aryalarından Napoli şarkılarına, romantik İtalyan klasiklerinden dünya çapında bilinen eserlere uzanan geniş repertuvarıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Uluslararası konser salonları ve prestijli festivallerde sahne alan topluluk, klasik müziği modern yorumlarla harmanlayan performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Güçlü vokalleri ve sahne enerjileriyle dikkat çeken sanatçılar, İtalyan müziğinin tutkulu ve zarif atmosferini Ankara'ya taşıyacak.

CSO Ada Ankara'nın güçlü akustiğinde gerçekleşecek konserin, opera ve klasik müzik tutkunları için sezonun öne çıkan sanat etkinliklerinden biri olması bekleniyor.