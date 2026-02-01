Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi'nde saha çalışmaları planlanan takvime göre hızla devam ediyor. Bir yandan Tünel Açma Makineleri (TBM) ile kazı çalışmaları gerçekleştirilirken, diğer yandan ise eş zamanlı olarak tünelin iç kaplamasını oluşturan segmentler imal ediliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar, saha ve üretim tesislerinde eş zamanlı ve yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Tünel Açma Makineleriyle (TBM) tünel kazıları devam ederken, tünellerin kalıcı ve güvenli yapısını oluşturan segmentlerin üretimi de fabrika ortamında kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor.

Saha ve üretim süreçlerinin eş güdüm içinde ilerlemesi, projenin planlanan takvim doğrultusunda hızla yol almasını sağlıyor.

TBM'LER TÜNELDE, SEGMENTLER FABRİKADA

Körfezray'ın Tüpraş-Petkim ile Özdilek arasındaki 19 istasyonu kapsayan 1. etap çalışmalarında Tünel Açma Makineleri (TBM) Seka Devlet Hastanesi sahasında çalışmaya başlarken, Derince Millet Bahçesi sahasında ise kurulumu devam ediyor. TBM'ler kazıya devam ederken, ardışık olarak monte edilen tünelin iç kaplamasını oluşturan segmentler ise eş zamanlı olarak İzmit'te yer alan Türkiye'nin en büyük segment fabrikasında üretiliyor. Metro tünelinin uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlayacak olan segmentler, İzmit Seka Devlet Hastanesi yanındaki 12 bin metrekare kapalı alana sahip modern fabrikada imal ediliyor.

METRO TÜNELLERİ İÇİN SEGMENT ÜRETİMİ TAM GAZ

Tesiste toplam 120 adet kalıptan oluşan 20 set segment kalıbı yer alırken, bu noktada yüksek üretim kapasitesiyle kesintisiz imalat süreci yürütülüyor. Projenin fabrika ayağında günlük ortalama 40 ring segment üretilerek tünel imalatına önemli hız ve süreklilik sağlanıyor. Üretilen segmentler ise Seka Devlet Hastanesi İstasyonu çalışma sahası, İtfaiye bölgesi ve Fındıklı stok alanlarında depolanıyor.