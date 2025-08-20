Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavları için başvuru süresi başladı. Başvurular 05 Eylül Cuma gününe kadar ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. Bu yılki yetenek sınavları 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kentin sanat eğitimi konusunda tartışmasız en önemli kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2025-2026 eğitim döneminde bünyesine kabul edeceği yeni öğrencileri için yetenek sınavı düzenleyecek. Bu yılki yetenek sınavları 13-14 Eylül tarihleri arasında Gebze ve İzmit’te eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

4 YENİ BRANŞ EKLENDİ

Bu arada Büyükşehir Belediye Konservatuarı’na bu yıl 4 yeni branş eklendi. Müzik Bölümüne; Trompet, Karadeniz Kemençe ve Bas Gitar branşları dahil edildi. Ayrıca Halk Dansları branşı da Konservatuvar ailesine katıldı. Böylece daha önce 29 olan branş sayısı 33’e yükselmiş oldu. Konservatuvarda bu çerçevede; minyatürden, kemana, resimden bağlamaya kadar birbirinden farklı branşlarda eğitim verilecek.

YENİ BRANŞLAR SINAV KAPSAMINDA

Bu yılki sınavlara söz konu branşlar da eklendi. Sınavlar; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musiki, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapılacak.

Yetenek sınavlarında başarı gösteren öğrenciler, kazandıkları bölüm kapsamında, 2 ile 4 yıl arasında eğitim alacak. Sınavlara 5 ile 55 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek.