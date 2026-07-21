Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli aileler için hayata geçirdiği taşınma desteği 1. yılını doldurdu. Proje kapsamında 3. dönem ödemeleri hesaplara yatarken, bugüne kadar sağlanan destek miktarı 2 milyon 200 bin TL ile rekor seviyeye ulaştı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ekonomik sıkıntıların derinden hissedildiği son dönemde artan kira ve nakliye maliyetleri karşısında zorlanan dar gelirli vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor.

Temmuz 2025'te uygulanmaya başlanan proje ile ihtiyaç sahibi ailelere bir defaya mahsus 10 bin TL taşınma desteği sağlanırken, bugüne kadar verilen destek miktarı yaklaşık 2 milyon 200 bin liraya ulaştı.

Projenin 413 bin TL'lik 3. dönem ödemeleri ise hak sahiplerinin hesaplarına yattı.



BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR



Taşınma tarihinden itibaren en fazla 3 ay içerisinde müracaat edilmesi gereken destek projesi için sadece online başvuru alınıyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden veya https://apps.denizli.bel.tr/tasinmadestegibasvuru/ adresi üzerinden müracaat edebiliyor.



'HER KESİME YÖNELİK SOSYAL DESTEK PROJELERİ GELİŞTİRDİK'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ülkenin ekonomik şartlarının halkı ne kadar zorladığının farkında olduklarını belirterek, 'Biz bu şehri yönetirken, 'hiçbir hemşehrimizin zor günde kendisini yalnız hissetmesine müsaade etmeyeceğiz' dedik ve her kesime yönelik sosyal destek projeleri hayata geçirdik. Birinci yılını dolduran taşınma desteğimizle bugüne kadar yüzlerce ailemizin derdine derman olduk, taşınma yüklerini omuzlarından aldık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her alanda yanlarında olmaya, bu şehrin kaynaklarını bu şehrin güzel insanları için harcamaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.