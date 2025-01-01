İzmit Belediye Meydanı, yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşatıyor. İzmit Belediyesinin öz kaynaklarıyla hazırladığı yılbaşı ağacı ve ışıklandırmalar, meydanı görsel bir şölene dönüştürdü. Meydanda devam eden etkinliklerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşlarla bir araya gelerek yeni yıl dileklerini iletti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Hürriyet, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.KOCAELİ (İGFA) - Başkan Hürriyet, “İzmit Belediye Meydanı’nda halkımızın yeni yılını kutluyoruz. 2024’ü uğurlarken ve yeni yıla merhaba derken halkımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız ve aileleri birlikte güzel vakit geçirsin diye kendi öz kaynaklarımızla eğlence alanı oluşturduk. Çocuklar en çok kar küresini seviyor. Her sene kar küremizi mutlaka kuruyoruz. Az parayla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Göreve ilk geldiğimizde kiralaması 10 bin satın alması 15 bin liraydı. 6 yıldır kullanıyoruz. Bugün kiralamaya kalksak 150-200 bin lira. Olabildiğince vatandaşımızın parasını doğru kullanmaya çalışıyoruz.

“YENİ YIL HAYIRLAR GETİRSİN”

Dev bir yılbaşı ağacımız var. Biz gururla söylüyoruz ki bu dev yılbaşı ağacını kendi atölyelerimizde ürettik. Tüm bu güzellikler çalışan arkadaşlarımın el emeğiyle üretiliyor. Sadece malzemeleri satın alıyoruz. Her yıl kullanıyoruz. Az parayla çok iş yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İzmit Belediyesi emekçileri çok güzel üretiyorlar. Bunu yapamayız demiyorlar. Hepsi çok yaratıcı. Ayrıca kadın emeğinin değerlenmesi için stantlarımız var. Akşam boyunca ikramlar ve etkinlikler devam ediyor olacak. Yeni yıl tüm halkımıza hayırlar, sağlık, huzur ve mutluluk getirsin” dedi.

ERCAN, “İZMİT’İMİZİN YENİ YILI KUTLU OLSUN”

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “İzmit’imizin yeni yılını kutluyoruz. Yeni yıla böyle ışıl ışıl girmek insanların sevincini ve heyecanını arttırıyor. Böyle güzel bir ortam hazırladığı için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.