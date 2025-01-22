Kocaeli İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Çınar Akademi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Kurum Kabul Sınavı başvurularını başlattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde hayata geçirilen ve İzmit’te eğitimde bir marka haline gelen Çınar Akademi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Kurum Kabul Sınavı için başvuru sürecini başlattı. Gençlere eğitimde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen akademi, yeni dönemde de öğrencileri desteklemeye devam edecek.

SINAV TARİHLERİ VE DETAYLAR

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2025-2026 eğitim öğretim yılında 11. ve 12. sınıf olacak öğrenciler için sınav 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Son başvuru tarihi ise 6 Şubat olarak belirlendi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 7. ve 8. sınıf olacak öğrenciler için ise sınav 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sınavın son başvuru tarihi ise 13 Şubat. 

Kaynak: igf