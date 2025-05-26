Kocaeli İzmit Belediyesi yetkilileri, Bekirdere bölgesinde servis bekleyen işçileri ziyaret edip kendilerine hayırlı işler dileklerinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, emekçilere yönelik sabah ziyaretlerini sürdürüyor.

Sabah işe gitmek üzere servis bekleyen işçileri yalnız bırakmayan İzmit Belediye Meclis Üyesi Lütfü Obuz ve Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal, bu sabahki ziyaretlerini Bekirdere Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Servis bekleyen emekçilere çeşitli ikramlarda da bulunulan buluşmada, çalışanlara moral verildi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden yetkililer, işçilerin talep ve önerilerini de dinledi.