İzmit Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) iş birliğinde hayata geçirilen Bağ Projesi'nde eğitim süreci başladı

KOCAELİ (İGFA) - Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile KOİDER'in, 'İzmit Kadın Girişimcilerini Arıyor' temasıyla yürüttüğü proje kapsamında girişimci kadınlara yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

BİRÇOK BAŞLIKTA EĞİTİM ALINACAK

Proje çerçevesinde katılımcılar; ithalat ve ihracat süreçleri, kaynak yönetimi, markalaşma, ticari faaliyetlerde karşılaşılan hukuki sorunlar ve çözüm yolları ile e-ticaret gibi birçok başlıkta kapsamlı eğitimler alacak.

Eğitimlerin ilk gününe İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu da katıldı. Katılımcılarla bir araya gelen Bineklioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ileterek eğitim programının tüm katılımcılar için verimli geçmesini temenni etti. Bağ Projesi ile İzmit'te kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve kadınların iş hayatında daha etkin rol üstlenmesi hedefleniyor.