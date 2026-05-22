Edirne'nin Keşan ilçesinde eğitim kurumlarının kültürel ve sanatsal faaliyetleri bahar döneminin coşkusuyla hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal yeteneklerini de sergilediği etkinlik zincirine, ilçenin köklü eğitim kurumlarından biri daha eklenerek salonda unutulmaz anlar yaşattı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi bünyesinde düzenlenen 'Bahar Şenliği' programına Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Öğrencilerin sahnelediği tiyatro gösterisi ve müzik ziyafeti, izleyicilerden tam not aldı.

Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi, baharın gelişini sanat ve müzik dolu özel bir şenlik programıyla kutladı. Okulun Müzik Öğretmeni Çiğdem Saylam Kırcıoğlu'nun koordinatörlüğünde, öğretmen ve öğrencilerin haftalar süren titiz hazırlıkları sonucu ortaya çıkan organizasyon, okulun konferans salonunda icra edildi.

SAHNE GENÇ YETENEKLERİN OLDU

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin de katılarak gençleri yalnız bırakmadığı şenlikte, okulun tiyatro kulübü öğrencileri tarafından büyük bir başarıyla sahnelenen oyun, salonu dolduran katılımcılar tarafından ilgi ve kahkahalarla takip edildi. Şenlik kapsamında ayrıca okulun Müzik Öğretmeni Çiğdem Saylam Kırcıoğlu şefliğinde sahne alan öğrenci korosu ve solistler ise, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir bahar konseri yaşattı.

Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bu anlamlı etkinlik sayesinde öğrenciler, ders stresinden uzaklaşarak yeteneklerini sahne önünde sergileme ve özgüven tazeleme fırsatı buldu.