Kocaeli İzmit Belediyesi, Körfez ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazileri Cuma Sarıtaş ve Erdoğan Köse'yi ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını iletti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, gazilere yönelik sürdürdüğü anlamlı ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda, İzmit Belediyesi Meslek Odaları ve Sendika Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç, Körfez ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazileri Cuma Sarıtaş ve Erdoğan Köse'nin evlerine konuk oldu.

ANLAMLI HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi paylaşıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları gazilere iletilirken, gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

Cem Serhat Dayanç, gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, destek ve dayanışmanın süreceğini vurguladı.