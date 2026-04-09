Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin lansmanını gerçekleştirdi. Festivali bir adım ileriye taşıyarak, düzenleyeceklerini belirten Başkan Dutlulu, konserlerden gastronomiye, bilimsel panellerden dev kortejlere kadar şehri 21-26 Nisan tarihleri arasında bir karnaval alanına çevireceklerini söyledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Osmanlı tıbbının dehası Merkez Efendi'nin, Hafsa Sultan'a şifa olan 41 çeşit baharatlı mucizesi, 486. kez halkla buluşuyor.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 2026 yılı programı, düzenlenen lansman toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Festival programını kamuoyuyla paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bir hafta boyunca dopdolu bir festival yaşanacağını müjdeledi.

'ÜSTÜNE KATARAK İLERLEYECEĞİZ'

Sözlerine vefa vurgusuyla başlayan Başkan Besim Dutlulu, 'Çocukluğumuzun festivalidir bu. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada sayılı festivallerden bir tanesi. Hem biz ilçe belediyelerimiz dört koldan çalışıyoruz. Manisa'ya yakışan, Mesir'e yakışan bir festival olacak. Çok yönlü bir festival bu. Bu sene bunun üstüne katarak ilerleyeceğiz. Tüm Manisalıları, tüm ilçelerimizdeki halkımızı festivalimize bekliyoruz. Aylardır bu işe hazırlanıyoruz. Bu sene Mesir'i bir adım öteye taşıyacağız' dedi.

GELENEKSEL ŞİFAYA BİLİMSEL DOKUNUŞ

Mesir macununun 1522'den beri süregelen bir inanç ve 41 çeşit baharatla yoğrulan bir emanet olduğunu hatırlatan Başkan Dutlulu, bu yılki yenilikleri şu sözlerle aktardı: 'Biz bu yıl geleneği bilimle buluşturuyoruz. Manisa Eczacı Odası iş birliğiyle ilk kez düzenleyeceğimiz Mesir Fitoterapi Günleri ve Hakkı İplikçi Parkı'ndaki Aromaterapi Panayırı ile bu kadim reçeteyi modern dünyanın standartlarına taşıyoruz. Hakkı İplikçi Parkı'nda 5 gün sürecek.'

10 TON MESİR SAÇILACAK

Toplantıda söz alan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, 10 ton mesir macununun saçılacağını müjdeleyerek festivalin geleneğe en yakın ve özüne uygun şekilde, tam bir bayram havasında geçeceğini vurgularken; Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Besim Dutlulu'nun bayrağı en iyi şekilde devralarak dolu dolu bir festival için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürüttüğünü belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ise organizasyonun Manisa için hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen tüm ekiplere teşekkürlerini sundu.