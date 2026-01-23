Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitim süresince kursiyerlerin soruları yanıtlanırken, kanser tarama süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler de paylaşıldı.

Alanında uzman sağlık personelleri tarafından verilen eğitimlerde; kanserde erken teşhisin önemi, ücretsiz tarama hizmetleri ve KETEM merkezlerinde sunulan sağlık hizmetleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Topçular, Akmeşe, Kurtdere, Gedikli-Mancarcı, Karaabdülbaki, Süleymaniye, Akpınar TOKİ, Solaklar-Durhasan, Turgut, Eseler, Karadenizliler, Gündoğdu ve Kadıköy kurs merkezlerinde düzenlenen eğitimlere toplam 258 kursiyer katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İZMEK (İzmit Meslek Edindirme Kursları) kurs merkezlerinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Akçakocabey Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğiyle sağlık eğitimi gerçekleştirildi.

