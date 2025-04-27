Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Körfez ve Derince ilçelerinde görevli polis memurlarına “Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi” verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ve Derince ilçelerinde görevli polis memurlarına “Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi” verildi. 55 polis memuru, uygulamalı olarak yangın söndürme tekniklerini öğrenmiş oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), kamu ve vatandaşlardan gelen eğitim taleplerini karşılıksız bırakmıyor. Bu kapsamda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine Körfez ve Derince ilçelerinde görevli polis memurlarına “Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi” verildi. Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde taşınabilir “Yangın Söndürücülerin Kullanımı” ve “Yangınlara Müdahale ve Söndürme” konularında bilgiler sunuldu. Portatif söndürücülerin kullanımında ise kuru kimyevi tozlu ve karbondioksitli yangın söndürücülerin doğru kullanımı ve acil durumlarda hareket tarzı uygulamaları gerçekleştirildi.