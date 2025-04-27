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Sınavın sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Müdürlük, sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar dilerken, sınav sürecinde görev alacak yönetici, öğretmen ve personele kolaylıklar temennisinde bulundu.

Sınav, İstanbul’un 38 ilçesinde, 210 okulda ve 4.508 salonda gerçekleştirilecek. Toplam 84.626 öğrenci, burs almak için ter dökecek.

Sakarya'da öğretmen adayları suyun yolculuğuna tanıklık etti

Sakarya'da öğretmen adayları suyun yolculuğuna tanıklık etti

İstanbul’da 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na 38 ilçede, 210 okulda, 4.508 salonda 84.626 öğrenci katılacak. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 27 Nisan 2025 Pazar günü yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) hakkında bilgi verdi.