Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Adıyaman Besni Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na kazandırılan 40 metre merdivenli itfaiye aracının etkin ve güvenli kullanımı için 5 gün süren teorik ve uygulamalı operatör eğitimi verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sahip olduğu bilgi birikimi ve profesyonel kadrosu ile farklı şehirlerde faaliyet gösteren itfaiye teşkilatlarına yönelik eğitim veriyor. Bu kapsamda Adımayan Besni Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın araç filosuna kazandırılan 40 metre merdivenli itfaiye aracı için operatör eğitimi desteği sağlandı.

5 GÜN SÜREN KAPSAMLI EĞİTİM

Aracı kullanacak personele yönelik 5 gün süren kapsamlı eğitim programında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim süresince personellere; aracın güvenli şekilde sabitlenmesi, kurulum aşamaları, kullanım teknikleri, periyodik bakım ve yağlama işlemleri ile olası arızalara müdahale yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı.

UYGULAMALI TATBİKATLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli İtfaiyesi'nin alanında uzman eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarda, personelin araç üzerindeki teknik hakimiyetinin artırılması hedeflenirken, yüksek katlı yapılarda meydana gelebilecek yangın ve kurtarma operasyonlarına daha etkin ve güvenli müdahale edilmesine yönelik önemli bilgilerde paylaşıldı.