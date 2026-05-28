Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte asfalt sezonunu açtı.

KOCAELİ (İGFA) - Uygun hava koşullarını gözeterek kent genelindeki yollarda üstyapı yenileme ve bakım çalışmaları yapan Büyükşehir, 3 ilçedeki yolların iyileştirilmesi için ihaleler yapacak. Bu kapsamda 'Gölcük-Başiskele-Karamürsel İlçelerinde Altyapıdan Kaynaklı Yolların İyileştirilmesi' ihalesi 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

360 TAKVİM GÜNÜNDE TAMAMLANACAK

Kocaeli'nin ulaşım ağını günden güne güçlendiren ve bu doğrultuda vatandaşlara konforlu yolculuk imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde 'Altyapıdan Kaynaklı Yolların İyileştirilmesi' için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda Yol Bakım Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda yapılacak ihale 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'de gerçekleştirecek. Tekliflerin sadece EKAP üzerinden alınacağı ihalede yol bakım ve onarım işleri, yer tesliminden sonra 360 takvim gününde tamamlanacak.

46 BİN METREKARE PARKE DÖŞEMESİ

Çalışmalar kapsamında; 7 bin metreküp yarma kazısı, 5 bin 50 metreküp dolgu, 3 bin 710 metreküp beton yol tamiratı, 20 bin ton plent-miks temel serimi (PMT), 2 bin ton binder tabakası serimi, 15 bin 400 ton asfalt yama yapımı, 46 bin 400 metrekare parke döşenmesi ile 25 bin metre bordür imalatı yapılacak.