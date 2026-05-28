Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kurban Bayramı programı kapsamında Erzurum'da EMŞAV'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kurban Bayramı programı kapsamında Erzurum'da Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Tarıkdaroğlu'na ziyarette Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile kurum personeli eşlik etti. EMŞAV Erzurum Şube Başkanı Mikail Akpınar ve EMŞAV Doğu Anadolu Bölge Başkanı Muktedir Güngör'ün de hazır bulunduğu programda, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaşıldı.

Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, devletin tüm imkânlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti. Tarıkdaroğlu, aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin ve kahraman gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ederek, 'Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimiz ve fedakâr gazilerimiz, bu milletin onurudur. Onların hatırasını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak ve gazilerimizin her daim ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bakanlığımız, sosyal hizmet anlayışını yalnızca bir kamu görevi olarak değil; vefa, gönül bağı ve insan odaklı hizmet anlayışıyla yürütmektedir.' dedi.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Tarıkdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada, aynı gönül ikliminde buluşmanın büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi. Tarıkdaroğlu, 'Bugün burada sizlerle bir arada olmak, bayram sevincini paylaşmak bizler için büyük bir mutluluktur. Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır.' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Zaman Durmaz Kahramanlar Unutulmaz' Projesi de tanıtıldı. Proje çerçevesinde, özel gereksinimli bireyler ile koruma altındaki çocukların Türk çini sanatının motifleriyle hazırladığı el emeği çini saatler, şehit aileleri ve gazilere takdim edildi.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, projede emeği geçenleri tebrik ederek, özel gereksinimli bireyler ve çocukların el emeğiyle hazırlanan hediyelerin vefa duygusunu daha da anlamlı hale getirdiğini söyledi. Tarıkdaroğlu, bu tür çalışmaların hem sosyal hizmet alanındaki farkındalığı artırdığını hem de şehit aileleri ve gazilere duyulan minnetin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, bayram tebriği ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.