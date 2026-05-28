Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve dini usullere uygun şekilde yerine getirebilmeleri için İzmit Mezbahası'nda yoğun bir çalışma yürüttü. Modern altyapısı, uzman personeli ve hijyenik koşullarıyla hizmet veren Büyükşehir Mezbahası'nda bayramın birinci gününde toplam 145 hayvanın kesimi gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dini usullere uygun, hijyenik ve güvenli kurban kesim işleminin yapıldığı İzmit Mezbahası'nda mesai tamamlandı. Bu kapsamda İzmit Mezbahası'nda Kurban Bayramı'nın ilk gününde 120 büyükbaş ve 25 küçükbaş hayvanın kesim işlemi yapıldı. Vatandaşların kurban ibadetlerini düzenli ve güvenli ortamda yerine getirebilmesi amacıyla yalnızca bayramın birinci günü hizmet veren tesiste tüm kesim işlemleri sabah saatlerinden itibaren titizlikle yürütüldü. Yoğun tempoya rağmen organizasyon planlı şekilde ilerlerken, saat 10.30 itibarıyla tüm kesim işlemleri tamamlandı.

30 PERSONEL BAYRAM BOYUNCA SAHADAYDI

Kesim sürecinde vatandaşlara hızlı ve güvenli hizmet sunulabilmesi amacıyla mezbahada toplam 30 personel görev yaptı. Veteriner hekimler, teknik ekipler ve kesim personelleri koordineli şekilde çalışarak hem hijyen hem de hayvan refahı kurallarına uygun bir süreç yürüttü. Ekipler, kesim alanlarında düzenin korunması, vatandaşların yönlendirilmesi ve işlemlerin kontrollü ilerlemesi için bayram sabahı erken saatlerden itibaren sahada yer aldı.

MODERN TESİS, HİJYENİK VE GÜVENLİ HİZMET

İzmit Solaklar mevkiinde hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, son teknoloji donanımıyla dikkat çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tesiste yana şutlamalı kesim sistemi, modern kesim hatları, otomatik taşıyıcı sistemler ve geniş soğuk hava depoları bulunuyor. Hijyen kurallarının ön planda tutulduğu mezbahada kesimler, uzman ekiplerin kontrolünde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Büyükşehir Mezbahası'nda gerçekleştirilen tüm işlemler, helal kesim kriterleri doğrultusunda uygulanıyor. Tesis sadece hijyen, denetim ve kesim süreçleriyle değil, aynı zamanda vatandaşların dini hassasiyetlerini gözeten uygulamalarıyla da örnek gösteriliyor.

KURBAN KESİM EĞİTİMLERİYLE BİLİNÇLİ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde düzenlediği 'Kurban Kesim Elemanı Sertifika Programı' ile de dikkat çekti. KO-MEK ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği, hijyen kuralları, çevre sağlığı, kesim teknikleri ve kurban ibadetinin dini boyutu anlatıldı. Uygulamalı eğitimlerle desteklenen program sayesinde kursiyerlerin bilinçli ve güvenli kesim yapabilmesi hedeflendi.