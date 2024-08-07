Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi personelini gören çocuklar, oyuna ara verip kahramanlarına sevgiyle sarıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, kent genelinde ve ülkenin neresinde olursa olsun yangın ve diğer olaylara yaptığı anında müdahaleyle herkesin sevgisini kazanırken, çocukların da kahramanı oluyor. Son olarak Gebze’de bir yangına müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, dönüşte yolda oynayan çocuklarla karşılaştı. İtfaiye personeline sevgiyle sarılan çocuklar, kahramanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Kocaeli’nin her köşesinde yangın ve kaza gibi olaylara çok kısa sürede müdahale ederken hayatlar kurtaran, Türkiye’nin neresinde olursa olsun bir afet veya depremde yardıma koşan Büyükşehir İtfaiyesi, çocukların bu mesleğe olan ilgisini ve sevgisini de artırıyor.

Kaynak: igf