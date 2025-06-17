Kayseri Talas Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren “Hoş Seda Musiki Topluluğu”, Babalar Günü’ne özel olarak Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Düzenlenen konser, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleriyle izleyenlere duygulu ve unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Açık havada gerçekleşen konser, her yaştan müzikseverin yoğun ilgisiyle karşılandı. Özellikle babaların onur konuğu olduğu gecede, müzik ve sevgi dolu anlar yaşandı.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DUYGU YÜKLÜ KONUŞMA

Konser sonunda katılımcılara hitap eden Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Babalar Günü’nün önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Babalarımız, hayatımızın temel direkleri, sevgi, özveri ve güvenin simgesidir. Onlara sadece bir gün değil, her zaman değer vermeliyiz. Bugün burada Hoş Seda Musiki Topluluğumuzun gönüllere dokunan ezgileriyle, hem babalarımızı onurlandırmak hem de onlara unutamayacakları bir akşam yaşatmak istedik. Talas’ta müzikle, sanatla, kültürle iç içe yaşamayı sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde bizlerle olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.”

Talas Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, sanata verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Duygularla yoğrulan bu özel gece, Babalar Günü