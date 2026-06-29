Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halkevi Gençlik Merkezi, gençlerin bir yıllık sanat yolculuğuna ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda 'Her Ses Bir Işıktır' temasıyla gerçekleştirilen kapanış programında sanatseverler, iki gün boyunca özel bir atmosferde sanatın farklı dallarına tanıklık ederek genç yeteneklerin sahnesine ortak oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan Halkevi'ni gençler için baştan tasarlayarak çok şık bir mekân haline getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu merkezde gençlerin geleceğine ışık tutacak programlara ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir, merkezin içerisindeki kütüphaneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ismini verirken, Halkevi Gençlik Merkezi kısa sürede gençler tarafından çok beğenildi ve popüler bir mekân haline geldi. 14 Ocak 2025 tarihinde eğitimlerin başladığı Halkevi Gençlik Merkezi gençlerin sadece buluşma değil, kendilerini gelişme ve deneyim kazanma alanı oldu.

GENÇLİĞİN YENİ CAZİBE MERKEZİ

Halkevi Gençlik Merkezi'nde sanatla dolu bir dönemin daha sonuna gelinirken, öğrenciler bir yıl boyunca emekle tutkuyla ve sanatın ilhamıyla yeşeren üretimlerini 'Her Ses Bir Işıktır' temasıyla taçlandırdı. Kocaeli'de gençliğin yeni cazibe merkezi olan Halkevi'nde Sokak tiyatrolarından radyo tiyatrosuna, dijital sergilerden müzik atölyelerine, korolardan rap performanslarına ve genç orkestraya kadar birbirinden renkli etkinliklerle perde kapandı. Sanatseverler iki gün boyunca özel bir atmosferde sanatın farklı dallarına tanıklık ederek genç yeteneklerin sahnesine ortak oldu.

Halkevi Kapanış Programı kapsamında ilk olarak Genç Sahne'de 'Replikler Yerlerine Kaçışır' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. İzleyiciler tiyatronun zamansız dünyasında etkileyici bir yolculuğa çıkarken, Dünya ve Türk edebiyatının unutulmaz eserleri güçlü performanslarla yeniden yorumlandı. Yürüyüş Yolu ile Halkevi bahçesinde sahnelenen Aile Hatırası ve Sevdalı Bulut isimli sokak tiyatroları izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan çalışmalar Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen Canlı Resim Sergisi ve Kapanış Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tolstoy'un 'İnsan Neyle Yaşar' adlı eseri klasik tiyatro kalıplarının dışına çıkılarak radyo tiyatrosu konseptiyle sahneye taşındı. İnsanın özü, sevgi ve fedakârlık gibi evrensel temaların işlendiği eser izleyiciler tarafından çok beğenildi.

Halkevi Gençlik Merkezi Kapanış Programı'nın ikinci günü de sanat dolu anlara sahne oldu. Müziğin ritmi, resmin estetiği ve gençlerin sahne heyecanı; DJ ve Müzik Atölyesi Performansları, Çok Sesli Koro ile Halk Müziği Korosu sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Kapanış programının finalinde farklı enstrüman gruplarında eğitim gören yetenekli kursiyerleri bir araya getiren Genç Orkestra sahne aldı. Sanatseverlere hem klasik hem de popüler eserlerden oluşan zengin bir repertuvar sunan Genç Orkestra adeta kulakların pasını sildi.