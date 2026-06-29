Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Sultan II. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Mohammed Halil Osmanoğlu ile Havva Sude Kirici'nin nikah akdini gerçekleştirdi. Aile yakınları ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen törende, genç çift hayatlarını birleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün kıydığı nikah töreni, Sultan II. Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunu Harun Abdülkerim Osmanoğlu'nun yanı sıra, Osmanoğlu ve Kirici ailelerinin yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, çiftin mutluluğuna çok sayıda davetli de ortak oldu.

Nikah merasiminde, Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu ile eşi Muhammed Ammar Sagherji de hazır bulundu. Nikah akdinin ardından aile bireyleri ve davetliler, Mohammed Halil Osmanoğlu ile Havva Sude Kirici çiftini tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti.

Başkan Büyükgöz, nikah akdinin ardından genç çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulunurken, Osmanoğlu ve Kirici ailelerini de bu anlamlı gün dolayısıyla tebrik etti.