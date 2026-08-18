18 Ağustos 2026 – Üniversite adaylarının aylardır beklediği gün geldi. 2026-YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek yerleştirme sonuçları, 18 Ağustos sabahı saat 05.45'ten itibaren erişime açıldı. Şimdi sırada üniversite kayıtları var.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından 29 Temmuz'da başlayan tercih dönemi, 10 Ağustos 2026'da sona ermişti. ÖSYM, adayların tercihleri doğrultusunda yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor.

2026-YKS Yerleştirme Sonuçları – ÖSYM

ÖSYM ayrıca yerleştirme sonuç belgesinin basılmayacağını ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğini açıkladı.

Üniversite kayıtları ne zaman?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler açısından en önemli aşama başladı: Kayıt süreci.

ÖSYM'nin açıkladığı takvim şöyle:

Elektronik kayıt: 24-26 Ağustos 2026

24-26 Ağustos 2026 Üniversitelerde yüz yüze kayıt: 24-28 Ağustos 2026

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, belirtilen tarihler içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Elektronik kayıt nasıl yapılacak?

Elektronik kayıt hakkı bulunan öğrenciler, 24-26 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden üniversite elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ancak öğrencilerin burada dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var:

E-kayıt işlemini tamamlamak, üniversitenin istediği diğer işlemlerin tamamlandığı anlamına gelmeyebilir.

Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları üniversitenin resmi internet sitesini mutlaka takip etmeleri gerekiyor. Üniversiteler; ders kaydı, yabancı dil hazırlık sınıfı, özel belge, katkı payı/öğrenim ücreti, yurt ve benzeri konularda ayrıca duyuru yapabiliyor.

Üniversiteye yüz yüze kayıt yaptıracaklar ne yapmalı?

Elektronik kayıt yapmak istemeyen veya elektronik kayıt kapsamında olmayan adayların, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yerleştirildikleri üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

Burada en önemli uyarı ise şu:

Kayıt tarihini kaçırmayın.

Adayın bir programa yerleşmiş olması, kayıt işlemini süresi içinde tamamlamaması halinde tek başına yeterli değil. Bu nedenle öğrencilerin kayıt tarihlerini ve üniversitelerinin ilan ettiği özel şartları dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenciler kayıt öncesinde hangi belgeleri kontrol etmeli?

Kayıt işlemlerinden önce öğrencilerin özellikle şu konuları kontrol etmesinde yarar var:

1. Yerleştirme sonucunu kontrol edin.

Hangi üniversiteye ve hangi programa yerleştiğinizi sonuç ekranından kesin olarak görün.

2. Üniversitenin kayıt duyurusunu okuyun.

Her üniversite kayıtla ilgili kendi internet sitesinden ayrıntılı açıklama yapabilir.

3. Elektronik kayıt hakkınız olup olmadığını kontrol edin.

4. Mezuniyet bilgilerinizde sorun olup olmadığını kontrol edin.

5. Üniversitenin istediği özel belgeleri araştırın.

6. Yurt başvurularını takip edin.

7. Ders başlangıç ve akademik takvimi inceleyin.

Yurt başvuruları da takip edilmeli

Üniversiteyi başka şehirde kazanmış öğrenciler açısından kayıt kadar önemli bir başka konu da barınma.

Öğrencilerin üniversite kaydını yaptıktan sonra yurt başvuruları ve barınma seçeneklerini de takip etmesi gerekiyor.

Devlet yurdu düşünülüyorsa ilgili başvuru duyurularının takip edilmesi, özel yurt veya kiralık ev tercih edilecekse de özellikle üniversitenin kampüsüne ulaşım, kira, depozito ve sözleşme şartlarının dikkatle incelenmesi gerekiyor.

Burs ve öğrenim desteği başvuruları unutulmamalı

Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin önümüzdeki dönemde burs ve eğitim destekleriyle ilgili ilanları da takip etmesi gerekiyor.

Özellikle kamu kurumları, üniversiteler, vakıflar ve çeşitli kuruluşların burs başvuru tarihleri birbirinden farklı olabiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin yalnızca üniversitenin değil, ilgili kurumların resmi internet sitelerini de takip etmesi önemli.

Kazandığı bölümü istemeyen öğrenci ne yapabilir?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla bazı öğrenciler sevinecek, bazıları ise tercih ettiği programdan farklı bir yere yerleştiği için hayal kırıklığı yaşayacak.

Burada öğrencilerin yapması gereken ilk şey, aceleyle kayıt hakkından vazgeçmek yerine seçeneklerini araştırmak.

Öğrenci kazandığı programa kayıt yaptırabilir ve daha sonraki dönemlerde üniversitesinin şartlarına bağlı olarak yatay geçiş imkanlarını araştırabilir.

Ancak yatay geçişin otomatik bir hak olmadığı, üniversitelerin kontenjan ve başvuru şartlarının bulunduğu unutulmamalı.

Bir programa yerleşemeyen adaylar ne yapacak?

YKS merkezi yerleştirme sonuçlarında herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar açısından süreç henüz tamamen bitmiş sayılmayabilir.

Boş kalan kontenjanların durumuna göre ÖSYM tarafından ek yerleştirme süreci gündeme gelebilir.

Ancak ek yerleştirme tarihleri ve koşulları ÖSYM tarafından ayrıca açıklanacağından, adayların ÖSYM duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Tercih yapan ancak yerleşemeyenler dikkat!

Bir programa yerleşemeyen adayların, “Tercih yaptım, artık yapacak bir şey yok” düşüncesine kapılmaması gerekiyor.

ÖSYM'nin ek yerleştirme duyuruları takip edilmeli; boş kalan kontenjanlar ve başvuru koşulları açıklandığında aday kendi puanı ve başarı sırasına göre yeniden değerlendirme yapmalı.

Üniversite hayatına başlamadan önce bunları da araştırın

Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrenciler için kayıt işlemi sadece başlangıç.

Öğrencilerin şimdiden:

Üniversitenin kampüsünü,

Bölümün ders programını,

Hazırlık sınıfı olup olmadığını,

Yabancı dil koşullarını,

Ulaşım imkanlarını,

Yurt seçeneklerini,

Yemekhane ve sosyal tesisleri,

Öğrenci kulüplerini,

Akademik takvimi,

Ders kayıt tarihlerini

araştırması yararlı olacak.

Özellikle başka bir şehirde üniversite kazanan öğrencilerin barınma ve ulaşım planını üniversite başlamadan önce yapması büyük önem taşıyor.

Öğrenciler için kritik tarih: 24 Ağustos

2026-YKS'de üniversiteye yerleşen adaylar açısından yeni dönem 24 Ağustos'ta başlayacak.

Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler işlemlerini 24-26 Ağustos arasında tamamlayacak.

Üniversiteye doğrudan kayıt yaptıracak adaylar için ise son tarih 28 Ağustos 2026.

ÖSYM'nin resmi açıklamasında, elektronik kayıt yapan adayların üniversiteleri tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre ayrıca işlem yapacakları özellikle belirtildi.

Özetle öğrencinin önündeki yol haritası

18 Ağustos: YKS yerleştirme sonucunu öğren.

18-23 Ağustos: Kazanılan üniversitenin kayıt duyurularını incele, gerekli belgeleri ve özel şartları kontrol et.

24-26 Ağustos: Elektronik kayıt hakkı bulunanlar e-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlasın.

24-28 Ağustos: Üniversitede yüz yüze kayıt yaptıracak adaylar kayıt işlemlerini tamamlasın.

Kayıt sonrasında: Üniversitenin akademik takvimini, ders kayıtlarını, yurt ve burs duyurularını takip et.

Son söz: Sonuç açıklandı, asıl üniversite maratonu şimdi başlıyor

YKS'de sınav heyecanı, tercih telaşı ve sonuç bekleyişi sona erdi.

Ancak üniversiteye yerleşen öğrenciler için yeni bir dönem başlıyor.

Artık mesele yalnızca “Hangi üniversiteyi kazandım?” değil.

Asıl soru:

“Kazandığım üniversitede eğitim hayatımı nasıl doğru planlayacağım?”

Öğrencilerin kayıt tarihlerini kaçırmaması, üniversitelerin resmi duyurularını takip etmesi ve özellikle elektronik kayıt sonrasında üniversitenin isteyebileceği işlemleri ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

2026-YKS'de üniversiteye yerleşen tüm öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz.