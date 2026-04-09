Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK kurslarının yıl sonu sergileri, Kartepe'nin ardından Kandıra'da devam etti. Katılımın ve heyecanın yüksel olduğu, sergilenen eserlerin tam not aldığı açılışta konuşan Başkan Büyükakın, KO-MEK'teki kalitenin her yıl arttığına dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK) yıl sonu sergileri devam ediyor. Kursiyerlerin, bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek oluşturduğu birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı sergilerin ikincisi Kandıra'da açıldı.

'Biz Birlikte Türkiye'yiz' temasıyla düzenlenen sergi öncesi, kursiyerler ve ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşadı. Büyükşehir Korosu, Türkiye'nin dört bir yanından türküler seslendirdi.

Namazgah Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına ilgi yine yüksekti. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Sertan Kulaç, MHP Kandıra İlçe Başkanı Güngör Gödek, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

'KO-MEK ARTIK BİR OKUL'

Konuşmasına, KO-MEK sergilerindeki coşkuya dikkat çekerek başlayan Başkan Büyükakın, bunda kadınların büyük payı olduğunu vurguladı. Kadınların fırsat eşitliğinin arttığı ve hayata daha çok katıldığı toplumların diğer toplumlardan daha başarılı olduğunu belirten Büyükakın şunları söyledi: 'KO-MEK'teki kurs merkezlerimizde çok sayıda kadının başarı hikayelerini görüyoruz. Onlar için burası bir okul. Benim için de KO-MEK, hayallerin gerçek olduğu yer. Hayata açılan kapı, insanın kendini bulduğu yer. Burada inanılmaz bir başarı sergileniyor.

KO-MEK'te birbirini daha önce hiç görmemiş insanlar bir araya geliyor. Sosyalleşiyorlar. Yani burası, bu anlamda bir rehabilitasyon merkezi gibi de çalışıyor. Bunun huzuruyla, yine çok güzel eserler ortaya çıkarılmış. Her geçen sene, kalitenin arttığını ve yüzlerin daha çok güldüğünü gözlüyorum. Çıta her sene yükseliyor. Burada çok güzel işler yapılıyor. Ben bu kurslara katılan, eserlere gönlünü veren ve ruhunu yansıtan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Biz de sizleri mutlu etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.'

KO-MEK İLE MESLEK SAHİBİ

Erol Ölmez, KO-MEK'in adeta sosyal terapi merkezi gibi çalıştığını vurgulayarak, kursların Kandıra'daki kültürel kalkınmaya katkısından söz etti. Ölmez, yakında Kandıra ipliği ve keten bezi üretimine başlayacaklarını açıkladı. Kursiyerler adına konuşmayı ise Rabia Yağcı yaptı. Çocukluk hayali olan kuaförlüğü KO-MEK sayesinde öğrendiğini belirten Yağcı, 'Hayalimin gerçekleşmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum ' dedi.

Konuşmalardan sonra geleneksel KO-MEK bohçası, Başkan Büyükakın tarafından yakında düğünü olacak nişanlı bir kursiyere hediye edildi. Ardından da protokol üyeleri ve çocuklar ile birlikte kurdele kesimini gerçekleştirdi. Sergideki tüm stantları ziyaret eden Başkan Büyükakın, ortaya çıkardıkları eserlerden dolayı kursiyerleri kutladı. KO-MEK Kandıra Kurs Merkezi'nin yıl sonu sergisi, 10 Nisan Cuma akşamına kadar ziyaret edilebilecek.