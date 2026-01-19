Kocaeli Gölcük Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatiline giren öğrenciler için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. 21-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Ara Tatil Tiyatro Şenliği ve Ara Tatil Çocuk Şenliği'nde çocuklar, tatilin tadını çıkaracak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, öğrencilerin ara tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla 'Ara Tatil Tiyatro Şenliği' ve 'Ara Tatil Çocuk Şenliği' programlarını hayata geçiriyor. Kültürel etkinlikler ve eğlence dolu aktivitelerin yer aldığı programlar, ilçenin farklı noktalarında çocuklarla buluşacak.

PERDE TİYATRO ŞENLİĞİ İLE AÇILIYOR

Etkinlik maratonu, 21 Ocak Çarşamba günü başlayacak olan 'Ara Tatil Tiyatro Şenliği' ile başlıyor. Sahne animasyonları ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra yüz boyama, balon dağıtımı ve sürpriz hediyelerin yer alacağı şenlik, dört ayrı güne yayılacak. Tiyatro programı; 21-22 Ocak tarihlerinde Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda, 27 Ocak'ta Değirmendere Kültür Merkezi'nde ve 31 Ocak'ta Yazlık Kültür Merkezi'nde saat 15.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

KONGRE SARAYI DEV BİR OYUN ALANINA DÖNÜŞECEK

Tiyatro gösterimlerinin yanı sıra 26-30 Ocak tarihleri arasında Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı, Ara Tatil Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. Beş gün boyunca 16.00-21.00 saatleri arasında kapılarını açık tutacak olan şenlikte çocuklar; nostaljik salıncaklar, şişme oyun grupları, langırt ve 360 derece video booth gibi aktivitelerle buluşacak.

TRANSFORMERS KARAKTERLERİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise dünyaca ünlü Transformers karakterleri Optimus Prime ve Bumblebee'nin çocuklarla bir araya geleceği gösteriler olacak. Maskotların eşlik edeceği eğlencede çocuklara çeşitli ikramlar yapılacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; tüm çocukları okul stresinden uzaklaşarak moral depolayacakları etkinliklere davet etti.