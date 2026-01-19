İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışının ardından Maltepe Belediyesi, yağışın başladığı ilk andan itibaren tüm birimlerini seferber ederek ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da özellikle yüksek kesimlerde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı ekipler sahada aktif olarak görev yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü koordineli çalışmalarda, ilçe genelinde günlük yaşamın aksamaması hedefleniyor. Gizli buzlanma riskine karşı önleyici tuzlama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilirken, vatandaşların güvenliği öncelikli olarak ele alınıyor.

İlçe sakinlerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda destek alabilmeleri için Maltepe Belediyesi İletişim Hattı (0216) 444 1 706 üzerinden 7/24 hizmet veriliyor. Vatandaşlar bu numara aracılığıyla bilgi alabilir, acil taleplerini iletebilir ve hızlı müdahale talebinde bulunabilir.



