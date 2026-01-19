İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Koro ve solo eserlerin seslendirildiği konserde, Türk Sanat Müziğinin seçkin eserleri büyük beğeni topladı. Sanatseverler unutulmaz bir gece yaşarken, adeta kulakların pası silindi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin uzun kış gecelerine anlam katan kültür sanat etkinlikleri, her yaştan sanatseveri nitelikli organizasyonlarla buluşturmaya devam ediyor.

Ocak ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri, müziğin evrensel diliyle izleyicileri geçmişten günümüze uzanan bir yolculuğa çıkardı. Salonu dolduran vatandaşlar, gece boyunca eserlere büyük ilgi gösterdi.

Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde muhteşem repertuarıyla dinleyiciyle buluştu. Türk sanat müziğinin unutulmaz bestelerinin seslendirildiği gecede hem koro hem de solo performanslar sanatseverlerden tam not aldı.

Özenle hazırlanan repertuar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Konser boyunca sahnelenen eserler, dinleyiciler tarafından zaman zaman alkışlarla, zaman zaman ise eşlik edilerek karşılandı. Sanatseverler, Türk sanat müziğinin zarif melodileriyle adeta müzik ziyafeti yaşarken, gecenin sonunda koroyu uzun süre ayakta alkışladı. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş ile meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin de katıldığı konser, sanatseverlerin yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle sona erdi.