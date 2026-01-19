İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü 'Duraktayım' uygulaması, engellilerin kent içi ulaşımını kolaylaştırdı. Uygulamayı kullanan engelliler memnuniyetini dile getiriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran uygulamaları yaygınlaştırma devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tekerlekli sandalye kullanıcılarını kapsayan yeni özelliğiyle güçlendirilen ödüllü 'Duraktayım' uygulaması, özellikle görme engelli yurttaşların toplu ulaşımı destek almadan kullanmasını sağlıyor.

Türkiye'de ilk kez İzmir'de hayata geçirilen ve ESHOT Mobil uygulaması içinde yer alan sistem sayesinde görme engelli yolcular, durakta binmek istedikleri otobüsü seçerek aracın gelişini sesli bildirimlerle takip edebiliyor. Şoför Bilgi Ekranı ile entegre çalışan uygulama, eş zamanlı olarak şoföre de bildirim göndererek engelli yurttaşın güvenli şekilde araca binmesini kolaylaştırıyor. Yolculuk boyunca aktif kalan uygulamaya IOS ve Android marketlerden ücretsiz erişilebiliyor.

'KENDİMİ KUŞ GİBİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM'

'Duraktayım' uygulamasını kullanan tekerlekli sandalye kullanıcısı Anıl Karabatak, uygulamanın günlük yaşamına sağladığı kolaylığı şu sözlerle anlattı: 'Bu uygulama sayesinde otobüse bineceğim zaman şoföre bildirim gidiyor ve daha rahat binmem mümkün oluyor. Daha önce ancak ailemle birlikte binebiliyordum, şimdi ise kendi başıma otobüse binebiliyorum. Uygulama, özgürce ulaşım sağlamama yardımcı oldu. Başta çekincelerim vardı ancak uygulama sayesinde kendimi kuş gibi özgür hissediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.'

'İNECEĞİM DURAĞA YAKLAŞTIĞIMI ANLIYORUM'

Gündelik yaşamında uygulamayı kullanan görme engelli Hasan Hüseyin Canmaya, ESHOT Mobil'in engelli yurttaşlar için önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Uygulamayı uzun süredir kullandığını belirten Canmaya, 'Son güncellemeyle birlikte sistem daha da iyileşti. Bildirim eklediğimde, otobüsün şoförü o durakta beni beklediğini biliyor. Otobüsüm üç durak kala bildirimler gelmeye başlıyor, ineceğim durağa üç durak kaldığında da tekrar uyarı alıyorum. Böylece durağıma yaklaştığımı anlıyorum. Şoför de bildiği için bana ayrıca haber veriyor' dedi.

'HER DURAĞI BİLMESEK DE UYGULAMA SAYESİNDE BULABİLİYORUZ'

Uygulamanın hayatını kolaylaştırdığını belirten Hasan Hüseyin Canmaya, geçmişte yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Canmaya, 'Bu uygulamadan önce durakta vatandaşlardan bineceğim otobüsü haber vermelerini isterdim. Bazen unutuluyor, ben de otobüsü kaçırıyordum. Bu sorun ortadan kalktı. Gideceğimiz her durağı bilmesek bile, uygulama ineceğimiz durağı bildirdiği için yolumuzu bulabiliyoruz. ESHOT Mobil Uygulaması, kent içi ulaşımdaki birçok sorunumu yüzde yüz çözdü. Kimseye ihtiyaç duymadan otobüsler, duraklar ile binme ve inme süreçlerini artık rahatlıkla yönetebiliyorum. Günlük ihtiyaçlarımı özgürce karşılıyorum' dedi.

'VATANDAŞ GİDECEĞİ YERE KORKUSUZCA ULAŞABİLİYOR'

ESHOT'ta görev yapan kadın şoför Raziye Can, 'Duraktayım uygulaması sayesinde engelli vatandaşlarımız, daha rahat ve özgür bir şekilde, gitmek istedikleri yerlere korkusuzca ulaşabiliyor' dedi.

BİLDİRİM DOĞRUDAN ŞOFÖR EKRANINA DÜŞÜYOR

'Duraktayım' uygulaması sayesinde durakta bekleyen tekerlekli sandalyeli yurttaşlar, ESHOT Mobil üzerinden şoföre bildirim gönderiyor. Bildirim, doğrudan şoför ekranına yansıyor ve şoför durağa yaklaşmadan önce yolcunun durumunu görerek aracı rampanın güvenli şekilde açılabileceği noktada durduruyor. Görme engelli yurttaşların sesli komutlarla durak ve hat seçimi yapabildiği, dış anons sistemiyle aracı tespit edebildiği uygulama, yapılan son güncellemeyle birlikte tekerlekli sandalye kullanıcıları için de aktif olarak kullanılmaya başlandı.