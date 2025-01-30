Kocaeli Büyükşehir’in Halkevi Gençlik Merkezi’nde hayata geçirdiği Zübeyde Hanım Kütüphanesi, ortamı ve sunduğu hizmetlerle gençlerin ilgi odağı oluyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Halkevi Gençlik Merkezi’nde hayata geçirdiği Zübeyde Hanım Kütüphanesi, sınavlara hazırlanan ve derslerine rahat bir ortamda çalışmak isteyen gençlerin öncelikli tercihi oluyor. Gençler; konforlu, sessiz ve donanımlı bir ortamda olmaktan dolayı bir hayli memnunlar.

MODERN KÜTÜPHANECİLİK HİZMETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sınavlara hazırlanan, derslerine rahat ve huzurlu bir ortamda çalışmak isteyen gençlere ve çocuklara sunduğu modern kütüphanecilik hizmetleriyle de göz dolduruyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in Halkevi Gençlik Merkezi’nde hayata geçirdiği Zübeyde Hanım Kütüphanesi, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu modern kütüphane, büyük bir özenle tasarlanmış sessiz çalışma alanları, zengin kaynak arşivi ve sağladığı sosyal imkânlarla gençlere verilen önemin en güzel yansımalarından biri haline geldi.

DÜZENLİ VE SESSİZ ÇALIŞMA ORTAMI

Büyükşehir, kültürel ve eğitimsel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek, İzmit Halkevi Gençlik Merkezi’nde Zübeyde Hanım Kütüphanesi’ni açtı. Gençlerin bilgiye kolayca erişmesi ve keyifli bir öğrenme deneyimi yaşaması için her türlü ayrıntının düşünüldüğü kütüphane, 48 kişilik çalışma alanı ve 38 kişilik dinlenme alanı kapasitesine sahip. Kütüphane, bünyesinde 3 bin 500 kitap bulunduruyor. Gençlerin ders çalışma, kitap okuma ve kendilerini geliştirme imkanı bulduğu bu yeni kütüphane, kullanıcılarından büyük övgüler alıyor. Gençler, düzenli ve sessiz çalışma ortamının yanı sıra, kütüphanenin sadece bir bilgi merkezi değil, aynı zamanda motive edici bir sosyal alan olduğunu belirtiyor.

“İNCE DETAYLAR BİZİ MUTLU EDİYOR”

Kütüphanenin düzenli kullanıcılarından biri olan üniversite hazırlık öğrencisi Erva Deniz, burada sunulan özenli ortamın ders çalışma süreçlerini kolaylaştırdığını anlattı. Deniz, “Birilerinin bizi düşünmesi, bizim için bir şeyler yapması gerçekten motive edici. Açıldığı ilk günden itibaren buradayız ve burada sunulan özenli ortam sayesinde çok daha rahat ders çalışıyoruz. İkramlar ve güler yüzlü çalışanlar gibi ince detaylar bizi çok mutlu ediyor” dedi. Arkadaşlarıyla birlikte kütüphaneyi düzenli olarak kullanan Zehra Elhammada da memnuniyetini dile getirerek, “Kütüphanenin tasarımı ve aydınlatması harika. Sessizlik konusunda çok hassas bir düzen var, bu da ders çalışmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca bize kendimizi değerli hissettiren bir ortam oluşturulmuş" şeklinde konuştu.

GENÇLERİN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERİYOR

Esra Nur Kılıç ise Zübeyde Hanım Kütüphanesi’nin gençler için önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyleyerek, "Diğer kütüphanelerde yer bulmakta çok zorlanıyorduk; çok erken saatlerde yollara düşmemiz gerekiyordu. Ancak burası geniş ve yeterli alanıyla bu sorunu çözdü. Sabah açılış ve akşam kapanış saatleri bizim için çok uygun. Üstelik sunulan ikramlar sayesinde uzun süreler boyunca verimli bir şekilde çalışabiliyoruz” ifadelerini kullandı. Kütüphanenin gençlere sağladığı imkânları vurgulayan bir diğer kullanıcı Yusuf Kurt ise, “1,5 yıl öncesine kadar, abimle birlikte ders çalışacak bir kütüphane bulmakta zorluk çekiyorduk. Başkanımız Tahir Büyükakın, bu sorunlarımızı çözdü. Şu an bu şehirde gençler için çok fazla imkan var. Zübeyde Hanım Kütüphanesi de bu imkanların en önemlilerinden biri” ifadelerini kullandı.